МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ пополнило свой резервный фонд еще на 10,3 миллиарда рублей за счет поступивших в казну средств от продажи квот на вылов водных биоресурсов, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале нормативных актов.

Согласно документу, 10,258 миллиарда рублей, поступившие в федеральный бюджет в 2020 году от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот вылова водных биоресурсов и договора пользования водными биоресурсами, находящимися в федеральной собственности, направляются в резервный фонд правительства. Резервный фонд увеличат ещё на 2,5 миллиарда рублей

Этот фонд существует в рамках федерального бюджета для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о бюджете на соответствующий финансовый год. Средства фонда расходуются решением правительства на финансирования экстренных мероприятий в связи с чрезвычайными ситуациями, а также на проведение мероприятий федерального значения и на поддержку регионов. В частности, за счет фонда сейчас финансируется ряд мер по борьбе с распространением коронавируса.

Размер резервного фонда правительства изначально был утвержден в законе о бюджете на текущий год и плановый период в объеме 14,8 миллиарда рублей. В этом году фонд неоднократно пополнялся.

В начале мая 2019 года в России был принят закон, который ввел новый вид квот на вылов водных биологических ресурсов — квоты добычи крабов, предоставляемые в инвестиционных целях и распределяемые по результатам электронных аукционов. На этот вид квоты выделяется 50% общего допустимого улова крабов, а доли квот будут закрепляться за пользователями на 15 лет. Рубль ушел в отрыв. Что будет с ценами и доходами россиян

Победители аукционов должны построить на российских верфях суда-краболовы для промысла. Предполагалось, что в рамках реализации механизма будет построено 41 судно для добычи крабов: 31 — для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 10 — для Северного бассейна. Примерная стоимость судна оценивалась в 1 миллиард рублей с возможностью корректировки в зависимости от комплектации, срок строительства — не более пяти лет со дня заключения договора.