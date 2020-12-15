МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Производство стальных труб в РФ в 2020 году снизилось, по предварительным данным, более чем на 11% по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Игорь Малышев.

Как следует из материалов ФРТП, выпуск стальных труб РФ в 2020 году оценивается на уровне 10,36 миллиона тонн, что на 11,4% меньше по сравнению с показателем 2019 года (11,697 миллиона тонн).

"Производство у нас снизилось на 11 с лишним процентов. Связано это с тем, что достаточно серьезно сократился экспорт, экспорт снизился на 32%", — сообщил Малышев, отметив, что основную роль в снижении экспорта сыграло падение поставок труб большого диаметра. У США остался лишь один способ помешать "Северному потоку 2"

"Это прекращение массированных поставок для "Северного потока", то есть из этого объема (экспорта — ред.) три четверти пришлось на трубы большого диаметра. Все остальные трубы снизили экспорт незначительно, несмотря на в целом очень мощное падение мировой торговли практически всеми товарами. То есть экспорт мы в целом удержали, а ТБД — это объективная картина", — пояснил глава ФРТП.

По данным фонда, экспорт труб из РФ по итогам 2020 года оценивается на уровне 1,4 миллиона тонн против 2,053 миллиона тонн годом ранее.