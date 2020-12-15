2020-12-15T14:09:52+03:00
2020-12-15T14:09:52+03:00
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2020
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Выпуск стальных труб в России в 2020 год снизился на 11,4%
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Производство стальных труб в РФ в 2020 году снизилось, по предварительным данным, более чем на 11% по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам директор Фонда развития... ПРАЙМ, 15.12.2020
россия, сталь, трубы, новости, промышленность, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Производство стальных труб в РФ в 2020 году снизилось, по предварительным данным, более чем на 11% по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Игорь Малышев.
Как следует из материалов ФРТП, выпуск стальных труб РФ в 2020 году оценивается на уровне 10,36 миллиона тонн, что на 11,4% меньше по сравнению с показателем 2019 года (11,697 миллиона тонн).
"Производство у нас снизилось на 11 с лишним процентов. Связано это с тем, что достаточно серьезно сократился экспорт, экспорт снизился на 32%", — сообщил Малышев, отметив, что основную роль в снижении экспорта сыграло падение поставок труб большого диаметра.
"Это прекращение массированных поставок для "Северного потока", то есть из этого объема (экспорта — ред.) три четверти пришлось на трубы большого диаметра. Все остальные трубы снизили экспорт незначительно, несмотря на в целом очень мощное падение мировой торговли практически всеми товарами. То есть экспорт мы в целом удержали, а ТБД — это объективная картина", — пояснил глава ФРТП.
По данным фонда, экспорт труб из РФ по итогам 2020 года оценивается на уровне 1,4 миллиона тонн против 2,053 миллиона тонн годом ранее.