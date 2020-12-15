МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Губернатор Тверской области Игорем Руденя рассказал президенту России Владимиру Путину, что необходимо привести экономику к системной мобилизации работы в антикризисном эпидемиологическом режиме, так как закрытие экономики может нанести больший удар, чем борьба с пандемией.

Путин провел рабочую встречу с Руденей, стенограмма опубликована на сайте Кремля. Скоростной режим на М11 в Тверской и Новгородской областях повысят до 130 км/ч

"И конечно, главная на сегодня задача – привести экономику к системной мобилизации работы в антикризисном эпидемиологическом режиме. Полагаю, что сегодня закрытие экономики может нанести гораздо больший урон, чем очень жесткая борьба с эпидемией. Поэтому, сохраняя здоровье людей, конечно, важно сохранить рабочие места", — сказал Руденя.

Тверской губернатор отметил, что в регионе введена программа "Оборотный капитал".

"Мы уже использовали этот опыт, создан наш региональный фонд поддержки малого и среднего бизнеса. Ориентировочно это до 20 миллионов одной компании под 1,5% годовых в среднем на 16-18 месяцев. Потому что им сейчас немножко тяжело, и у кого-то выручка упала, у кого-то есть проблемы с реализацией. Поэтому пока работаем", — сказал Руденя. Авария на трубопроводе оставила без воды и тепла 55 жилых домов и 9 соцобъектов в Твери

"По данным, которые у нас имеются из Росстата, из официальных источников, у нас рост экономики сохранен и рост финансов сохранен. Поэтому делаем все очень аккуратно", — добавил он.

Помимо этого, Путин поручил губернатору Тверской области синхронизировать с "Газпромом" работу по газификации региона.

Руденя доложил главе государства о газификации. Он рассказал, что подписано соглашение с "Газпромом", сформирована программа, рассчитанная до 2025 года. Губернатор назвал это ключевым фактором развития экономики региона, сообщив, что из 42 муниципальных образований 13 не газифицированы, притом что через регион проходит большое количество нефтепроводов и газопроводов международного значения. По завершении программы в 2025 году "в каждом муниципалитете практически будет газ", заверил он. Пассажиры пригородных электропоездов направления Москва – Тверь смогут использовать единый абонементный билет для всех направлений Москвы

"Нужно синхронизировать эту работу с "Газпромом", чтобы до конечного потребителя "последняя миля" была реализована. Это же вы должны делать", — сказал Путин.

"Владимир Владимирович, так и стараемся делать. Программа разделена на две части и финансируется на две части. Из 23 миллиардов, о которых я сказал, это программа общей газификации, 15900 – это "Газпром" и 7 миллиардов, практически ровно 7 миллиардов, – это деньги Тверской области", — ответил Руденя.

"Хорошо", — сказал Путин.

Программа развития газоснабжения и газификации региона в 2021-2025 годах была подписана "Газпромом" и правительством Тверской области.

В рамках сотрудничества запланировано проведение работ по повышению уровня газификации в 22 муниципалитетах, включая строительство и модернизацию газораспределительных станций (ГРС). Будет построено 3 ГРС, 148 км газопроводов-отводов и 419 км межпоселковых газовых сетей. "КОМСТАР" ОТПРАВИЛ "ЗЕЛЕНУЮ ЭЛЕКТРИЧКУ" В ТВЕРЬ

Предусмотрено проведение газа в 10 ранее не газифицированных муниципальных образований. Впервые будут созданы условия для подачи газа в районы юго-запада области: Нелидовский городской округ, Западнодвинский, Оленинский муниципальные округа, Бельский, Жарковский и Торопецкий районы, а также северо-востока: в Весьегонский, Краснохолмский, Сандовский муниципальные округа, Молоковский район. В числе потребителей — сельскохозяйственные, деревообрабатывающие и машиностроительные предприятия.

Кроме того, работы по повышению уровня газоснабжения в рамках реализации программы будут проведены в 12 муниципальных образованиях Верхневолжья.

Общий объем финансирования программы составит порядка 23,5 млрд рублей. Из них 15,9 млрд рублей – инвестиции компании "Газпром", свыше 7,6 млрд рублей – вклад Тверской области.

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