МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 0,4% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения показателя на 0,3%.

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