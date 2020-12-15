МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером снижается к основным мировым валютам, инвесторы ожидают начала заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.54 мск курс евро к доллару поднимался до 1,2157 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2143 доллара за евро.

Курс доллара к иене снижался до 103,73 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,03 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,11%, до 90,61 пункта.

Курс доллара к основным мировым валютам продолжает снижаться вторую торговую сессию подряд. Курс доллара слабо меняется к другим мировым валютам

Американская валюта оказалась под давлением ряда факторов, среди которых новости о вакцинации от коронавируса и ожидания по финансовому стимулированию экономики США.

Валютный стратег ING Петр Крпата (Petr Krpata), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил, что рынки будут сосредоточенно следить за заседанием Федрезерва США, итоги которого также могут повлиять на доллар. Заседание пройдет 15-16 декабря.

Как прогнозируют аналитики, ФРС сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Инвесторы также ожидают от регулятора обновленных макроэкономических прогнозов и комментариев по поводу перспектив для экономики на фоне пандемии коронавируса. Аппетит к риску: что будет с курсом доллара летом

Укрепление евро к доллару продолжается на фоне общего увеличения спроса на рисковые активы. Крпата поясняет, что на данный момент, после заседания Европейского центрального банка, в пару евро/доллар возвращается тенденция, когда курс евро поднимается за счет давления на доллар.

В то же время статистика по промпроизводству США оказалась лучше прогнозов. Так, объем промышленного производства в стране в ноябре увеличился на 0,4% к предыдущему месяцу при ожидаемом росте показателя на 0,3%.

Читайте также:

Рубль днем укрепляется, корректируя падение понедельника