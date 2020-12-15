МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Предложенные депутатами Госдумы поправки в закон о национальной платежной системе призваны устранить техническое разночтение в регулировании электронных кошельков и сделать однозначной норму о том, что их владельцы после упрощенной идентификации могут использовать их не только для оплаты товаров, но для переводов гражданам, заявил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Анонимные электронные кошельки уходят в прошлое

Ранее во вторник группа депутатов во главе с руководителем комитета ГД по финрынку Анатолием Аксаковым внесла поправки в закон о национальной платежной системе.

В нем предлагается дополнить закон указанием на возможность использования неперсонифицированного электронного кошелька для перевода денег не только в пользу юрлиц, индивидуальных предпринимателей, но и также в пользу физических лиц.

"Законопроект исправляет техническое разночтение в законе. Клиенты, которые прошли упрощенную идентификацию, имеют право совершать операции на более крупные суммы, чем клиенты неидентифицированные.

Но формулировки, которые устанавливали максимальный порог операций для таких потребителей, можно было читать по-разному", — сказал Достов.

"Законопроект эти разночтения устраняет и делает текст закона более понятным: теперь клиенты, которые прошли упрощенную идентификацию, смогут совершать операции на сумму до 60 тысяч рублей не только за товары и услуги, но для переводов в пользу других физлиц", — пояснил Достов.

В отношении неидентифицированных клиентов ничего не меняется, добавил эксперт: они по-прежнему не могут ни переводить деньги другим людям, ни получать от них деньги.

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