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2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201215/832590664.html
Выпуск грузовых вагонов упал на 29%, пассажирских - вырос на четверть
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Производство грузовых вагонов в России в январе-ноябре 2020 года сократилось на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 51,8 тысячи единиц, следует из... ПРАЙМ, 15.12.2020
вагоны, производство, новости, экономика, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе-ноябре 2020 года сократилось на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 51,8 тысячи единиц, следует из данных Росстата.
В частности, в ноябре выпуск грузовых вагонов снизился на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Производство пассажирских вагонов за 11 месяцев выросло на 24,6% — до 1,7 тысячи единиц. В том числе в ноябре выпуск увеличился на 34,1%.
Выпуск электровозов за 11 месяцев снизился на 11,4% — до 303 единиц, в ноябре — на 31,8%. Производство тепловозов сократилось в январе-ноябре на 16,9% — до 206 секций, в ноябре — на 14,7%.
Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) по итогам 2020 года прогнозирует выпуск грузовых вагонов в России в 2020 году на уровне чуть более 55 тысяч единиц. Производство грузовых вагонов в России в 2019 году выросло на 15,5%, до 79,6 тысячи единиц.
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