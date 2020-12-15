МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе-ноябре 2020 года сократилось на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 51,8 тысячи единиц, следует из данных Росстата.

В частности, в ноябре выпуск грузовых вагонов снизился на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Вагоны-рестораны вновь открыты для посещения пассажиров

Производство пассажирских вагонов за 11 месяцев выросло на 24,6% — до 1,7 тысячи единиц. В том числе в ноябре выпуск увеличился на 34,1%.

Выпуск электровозов за 11 месяцев снизился на 11,4% — до 303 единиц, в ноябре — на 31,8%. Производство тепловозов сократилось в январе-ноябре на 16,9% — до 206 секций, в ноябре — на 14,7%.

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) по итогам 2020 года прогнозирует выпуск грузовых вагонов в России в 2020 году на уровне чуть более 55 тысяч единиц. Производство грузовых вагонов в России в 2019 году выросло на 15,5%, до 79,6 тысячи единиц.

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