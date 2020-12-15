МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за ноябрь увеличилась на 28 миллионов рублей, или на 1,5%, и на 1 декабря составила 1,898 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 декабря 2020 года на долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 944,6 миллиона рублей (49,7%), в 2019 году — 365,6 миллиона рублей (19,3%), в 2018 году и ранее — 588 миллионов рублей (31%). Названы города России с самыми высокими зарплатами

Задолженность по зарплате на 1 декабря имели менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 39%; строительство — 19%; добыча полезных ископаемых — 15%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 7%; транспорт — 6%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — 4%.

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