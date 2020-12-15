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2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201215/832590712.html
Росстат сообщил о росте задолженности по зарплатам
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Суммарная задолженность по зарплате в РФ за ноябрь увеличилась на 28 миллионов рублей, или на 1,5%, и на 1 декабря составила 1,898 миллиарда рублей, сообщил Росстат. Из общей... ПРАЙМ, 15.12.2020
зарплаты, долги, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за ноябрь увеличилась на 28 миллионов рублей, или на 1,5%, и на 1 декабря составила 1,898 миллиарда рублей, сообщил Росстат.
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 декабря 2020 года на долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 944,6 миллиона рублей (49,7%), в 2019 году — 365,6 миллиона рублей (19,3%), в 2018 году и ранее — 588 миллионов рублей (31%).
Задолженность по зарплате на 1 декабря имели менее 1% работников обследуемых организаций.
По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 39%; строительство — 19%; добыча полезных ископаемых — 15%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 7%; транспорт — 6%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — 4%.
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