МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Объемы производства продовольствия, существующие в России, позволяют полностью обеспечивать внутренний рынок основными продуктами питания, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"В настоящее время существующие объемы производства позволяют полностью обеспечивать внутренний рынок основными продуктами питания", — сообщает министерство. Минсельхоз в понедельник представит меры для стабилизации цен на продукты

По данным Росстата, выпуск пищевых продуктов в России в ноябре 2020 года снизился на 0,3% по сравнению с ноябрем прошлого года, рост производства за 11 месяцев составил 3,9%.

Минсельхоз отмечает, что в текущем году российский АПК демонстрирует рост по ключевым направлениям: в растениеводстве, животноводстве, производстве продуктов питания.

"За 11 месяцев текущего года увеличились объемы производства таких продуктов, как подсолнечное и сливочное масло, молоко, сыры, колбасные изделия, мясные консервы и полуфабрикаты, консервированный картофель", — указывает аграрное ведомство. В Кремле рассказали о мерах кабмина для стабилизации цен на продукты

По оценке министерства, положительные результаты в переработке достигнуты за счет планомерного роста производства сельскохозяйственного сырья, реализации новых инвестпроектов и расширения мощностей действующих предприятий, модернизации производств, а также совершенствования мер господдержки.

"В период пандемии Минсельхозом России был реализован комплекс мер, направленных на обеспечение бесперебойной работы отрасли и продовольственной безопасности страны. В результате свою работу не остановило ни одно системно значимое предприятие АПК, что позволило избежать сбоев в товаропроводящей цепи", — добавляется в сообщении.

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