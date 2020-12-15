МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, предусматривающий перенос на один год требований "пакета Яровой" о ежегодном увеличении операторами на 15% емкости хранилищ трафика, проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Минцифры предлагает сократить срок переноса сотовых номеров до двух часов

С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, с 1 октября 2018 года — интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.

Разработанный Минцифрой проект правительственного постановления предполагает внесение изменений в правила хранения текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей, предусматривающие отсрочку нормы о хранении трафика на год с момента вступления в силу этого постановления. Власти намерены отложить на год норму "закона Яровой" о емкости хранилищ трафика

"Проектом постановления предусматривается приостановка на один год требования об ежегодном увеличении емкости технических средств накопления информации на 15% в течение 5 лет с даты ввода технических средств накопления информации в эксплуатацию", — говорится в пояснительной записке к проекту.

В нем отмечается, что проект разработан с целью реализации мер, предусмотренных Общенациональным планом действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочных структурных изменений в экономике, одобренного правительством РФ 23 сентября 2020 года.

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