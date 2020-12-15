МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Производство пива (кроме отходов пивоварения) в России в ноябре 2020 года уменьшилось на 4,4% по сравнению с ноябрем прошлого года, выпуск сигарет увеличился на 6,8%, следует из материалов Росстата.

По сравнению с октябрем текущего года динамика противоположная: изготовление пива увеличилось на 2,9%, сигарет — снизилось на 2,5%.

В целом же за 11 месяцев года в стране, по данным статистического ведомства, было произведено 731 миллион декалитров пива, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 2,7%, и 215 миллиардов штук сигарет — показатель повысился на 1,5%.

Производство минеральных и питьевых вод в ноябре уменьшилось на 2% в годовом выражении и на 3,2% — в месячном. За январь-октябрь было выпущено 14 миллиардов полулитров воды, что на 2,5% больше прошлогоднего уровня.

В целом производство напитков в РФ в ноябре сократилось на 4,6% в годовом выражении, однако выросло на 3,4% — в месячном, тогда как производство табачных изделий увеличилось на 10,4% в годовом выражении, снизившись на 1,6% — в месячном.

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