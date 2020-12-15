РИМ, 15 дек — ПРАЙМ. Смертность в Италии по итогам 2020 года может сравняться с временами Второй мировой войны, заявил в эфире телеканала Rai3 президент Национального института статистики Istat Джан Карло Бланджардо.

"Две тысячи двадцатый год еще не закончился, но разумная оценка предполагает, что в этом году мы перешагнем порог в 700 тысяч смертей. Это вызывает беспокойство, потому что нечто подобное в прошлый раз в Италии произошло в 1944 году. Мы были посреди Второй мировой войны", — сказал он. Пандемия вновь вышла на первый план

Говоря об влиянии пандемии коронавируса на показатель смертности, глава Istat отметил, что в прошлом году в Италии скончались 647 тысяч человек.

Очередной доклад Istat свидетельствует также о росте среднего возраста итальянцев: в 2019 году он составил 45 лет, увеличившись на два года в сравнении с 2011-м.

"Наша страна становится все более старой: все возрастные группы до 44 лет демонстрируют снижение относительной доли по сравнению с 2011 годом, в то время как количество людей в возрасте 45 лет и старше значительно увеличивается: с 48,2 в 2011-м до 53,5 процента в 2019 году", — говорится в документе.

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