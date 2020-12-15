БРЮССЕЛЬ, 15 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает ряд новых правил в области интернет-услуг, в том числе для борьбы с онлайн-продажей в Евросоюзе нелегальных товаров, говорится в сообщении ЕК.

"Онлайн-платформы предоставили значительные преимущества для потребителей и инноваций, облегчили трансграничную торговлю внутри и за пределами Евросоюза, а также открыли новые возможности для различных европейских предприятий и торговцев. Мексика и Великобритания заключили договор о свободной торговле

В то же время они могут использоваться как средство распространения незаконного контента или продажи незаконных товаров/услуг в интернете", — отмечается в нем.

Законопроект ЕК о цифровых услугах предлагает, среди прочего, ввести новые процедуры для более быстрого удаления незаконного контента, в том числе товаров и услуг, в интернете. Предлагается ввести и новые меры в области прозрачности интернет-рекламы и механизмов, применяемых платформами для предложения пользователем того или иного контакта.

ЕК хочет установить и новые правила отслеживания компаний на интернет-рынке, чтобы лучше вычислять тех, что предлагает нелегальные товары или услуги.

Еврокомиссия также предлагает обновить процессы сотрудничества определенных государственных органов власти, чтобы обеспечить более эффективное применение законодательства в Евросоюзе.

Теперь предложения ЕК предстоит обсудить Европарламенту и Совету стран ЕС. Они могут внести свои коррективы или вовсе оказаться от принятия законопроекта. Лишь после всех необходимых согласований новые правила смогут вступить в силу.

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