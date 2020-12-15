МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) добавила в свой "Список наблюдения за контрафактом и пиратством" мессенджер Telegram и соцсеть "ВКонтакте", сообщается в отчете ЕК.

Европейская комиссия обновила список зарубежных порталов с пиратским контентом, который ведётся с 2018 года. Список подразделен на четыре основные категории: поставщики онлайн-услуг, предлагающие или облегчающие доступ к контенту, защищенному авторскими правами, платформы электронной коммерции, интернет-аптеки и физические торговые площадки. Названы приложения, которые знают о пользователях больше других

Он основан на сообщениях правообладателей о проблемных сайтах и сервисах. С этого года он пополнился еще одной категорией: проблемные социальные сети, куда вошли российские Telegram и "ВКонтакте".

"Telegram включен в этот список, поскольку заинтересованные стороны сообщают о недостаточных ответных действиях Telegram в ответ на сообщения о нарушениях", — комментирует ЕК.

При этом указывается, что Telegram утверждает, что они не содержат вредоносный контент на своей платформе и удаляют его в течение 24 часов.

Касаемо "ВКонтакте", ЕК отмечает, что его пользователи могут иметь несанкционированный доступ к фильмам, телешоу, в том числе через встроенные видеопроигрыватели, а также к книгам.

Функция поиска же позволяет пользователям относительно легко находить контент, нарушающий авторские права. Названы приложения, которые станут обязательными с нового года

Отмечается, что для компаний, которые попали в этот документ, это является сигналом, чтобы пересмотреть свою политику и усилить борьбу с нарушением прав на интеллектуальную собственность.

При этом сам список не имеет юридической силы и является информативным.

"Нарушения прав интеллектуальной собственности, в частности подделка в коммерческих масштабах и пиратство, представляют собой серьезную проблему для Европейского союза.

Нарушение прав интеллектуальной собственности приводит к большим финансовым потерям для европейских правообладателей и устойчивых бизнес-моделей, основанных на интеллектуальной собственности", — говорится в документе.

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