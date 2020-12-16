МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Власти Москвы рассчитывают избежать тотального локдауна и пока не видят основания для принятия такого решения. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Московские власти готовят новые меры поддержки бизнеса

"Мы надеемся все-таки избежать локдауна. Многие страны на сегодняшний день уже пошли по этому пути — кто-то ввел комендантский час, кто-то уходит в тотальный локдаун фактически на месяц", — отметил он.

По словам чиновника, сейчас в Москве и магазины, и рестораны работают, и каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет.

Также Немерюк заверил, что власти не собираются вводить дополнительные ограничения на катках в новогодние праздники.

"Никаких ограничений нет. И в предновогодние, и в посленовогодние дни все катки работают", — отметил он.

При этом Немерюк напомнил о мерах безопасности, которые должны соблюдаться на катках. В частности, количество бронируемых по электронной записи билетов на каждый сеанс ограничено, также есть ограничения по пребыванию в раздевалках.

Также глава департамента призвал граждан соблюдать меры предосторожности, чтобы ограничить распространение коронавируса.

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