Власти Москвы оценили вероятность локдауна
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Власти Москвы рассчитывают избежать тотального локдауна и пока не видят основания для принятия такого решения. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Мы надеемся все-таки избежать локдауна. Многие страны на сегодняшний день уже пошли по этому пути — кто-то ввел комендантский час, кто-то уходит в тотальный локдаун фактически на месяц", — отметил он.
По словам чиновника, сейчас в Москве и магазины, и рестораны работают, и каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет.
Также Немерюк заверил, что власти не собираются вводить дополнительные ограничения на катках в новогодние праздники.
"Никаких ограничений нет. И в предновогодние, и в посленовогодние дни все катки работают", — отметил он.
При этом Немерюк напомнил о мерах безопасности, которые должны соблюдаться на катках. В частности, количество бронируемых по электронной записи билетов на каждый сеанс ограничено, также есть ограничения по пребыванию в раздевалках.
Также глава департамента призвал граждан соблюдать меры предосторожности, чтобы ограничить распространение коронавируса.
Рестораны Москвы могут потерять 20% оборота из-за предновогодних ограничений
https://1prime.ru/state_regulation/20201216/832592590.html