2020-12-16T00:39:37+03:00
2020-12-16T00:39:37+03:00
2020-12-16T00:39:37+03:00
2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201216/832592715.html
В Минпромторге рассказали, как зафиксируют цены на сахар и масло
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В России зафиксируют цены на подсолнечное масло и сахар, при этом в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут действовать поправочные коэффициенты, сообщил замглавы... ПРАЙМ, 16.12.2020
минпромторг, продукты, сахар, новости, экономика, бизнес, потребрынок, сельское хозяйство, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83220/48/832204876.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83220/48/832204876.jpg
https://1prime.ru/images/83220/48/832204875.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83220/48/832204875.jpg
https://1prime.ru/images/83220/48/832204874.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83220/48/832204874.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20201215/832591868.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. В России зафиксируют цены на подсолнечное масло и сахар, при этом в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут действовать поправочные коэффициенты, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".
"Это связано с тем, что достаточно дорогая логистика и плечо доставки — оно от производителей и сахара, и масла достаточно большое", — отметил он.
По данным источников РИА Новости, производители и торговые сети подпишут 16 декабря соглашение, предусматривающее фиксацию цен на эти товары на уровне 110 рублей за литр масла и 45 рублей за килограмм сахара. Соглашение будет действовать до конца марта будущего года.
В Росстате ранее сообщали, что с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54%, а подсолнечное масло — на 23,78%.
Ранее на ситуацию с ростом цен обратил внимание президент Владимир Путин. Он указал на то, у россиян из-за удорожания базовых продуктов может не хватить денег на покупку еды, и потребовал решить вопрос. Глава государства подчеркнул, что его не устраивают "надежды" правительства на то, что "на следующей неделе все стабилизируется".
Читайте также:
В России предложили сформировать совет по ценам