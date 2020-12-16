МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. В России зафиксируют цены на подсолнечное масло и сахар, при этом в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут действовать поправочные коэффициенты, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия 24". Антимонопольная служба заявила о намерении постоянно контролировать цены

"Это связано с тем, что достаточно дорогая логистика и плечо доставки — оно от производителей и сахара, и масла достаточно большое", — отметил он.

По данным источников РИА Новости, производители и торговые сети подпишут 16 декабря соглашение, предусматривающее фиксацию цен на эти товары на уровне 110 рублей за литр масла и 45 рублей за килограмм сахара. Соглашение будет действовать до конца марта будущего года.

В Росстате ранее сообщали, что с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54%, а подсолнечное масло — на 23,78%.

Ранее на ситуацию с ростом цен обратил внимание президент Владимир Путин. Он указал на то, у россиян из-за удорожания базовых продуктов может не хватить денег на покупку еды, и потребовал решить вопрос. Глава государства подчеркнул, что его не устраивают "надежды" правительства на то, что "на следующей неделе все стабилизируется".

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