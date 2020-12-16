МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Численность мигрантов в России в настоящее время составляет около 6 миллионов человек, при этом ежегодно эта цифра колеблется от 9 до 11 миллионов, сообщили РИА Новости в МВД России. Стало известно, кто может заменить иностранных трудовых мигрантов

"В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 миллионов иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 миллионов человек (6,3 миллиона)", — говорится в ответе на соответствующий запрос.

Разрешением на временное проживание или видом на жительство обладают около 1 миллиона человек, подчеркнули в МВД РФ.

По данным ведомства, большинство учтенных трудовых мигрантов в России работают на основании патентов, в 2020 году их число снизилось до 1,3 миллиона.

"По состоянию на 1 ноября 2020 года на основании патентов в Российской Федерации осуществляют трудовую деятельность 1,3 миллиона иностранных граждан (в аналогичном периоде прошлого года — 1,7 миллиона), 85 тысяч (122 тысячи) имеют разрешения на работу. С гражданами государств-членов Евразийского экономического союза заключено 368 тысяч (508 тысяч) трудовых или гражданско-правовых договоров", — сообщили в МВД.

В ведомстве также добавили, что наиболее многочисленная категория иностранных граждан в РФ — это трудовые мигранты, сосредоточенные в крупных городах и экономических центрах.

Миграционный патент подтверждает право иностранных граждан, прибывающих в РФ в безвизовом порядке, осуществлять трудовую деятельность на территории региона. Это распространяется на граждан Абхазии, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Украины. Гражданам стран-членов Евразийского экономического союза оформление патента не требуется.

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