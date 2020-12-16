МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Совфед на заседании в среду одобрил закон о формировании и ведении реестра сертификатов и деклараций соответствия на промышленную продукцию, порядок ведения реестра установит правительство.

Согласно документу, вводятся понятия "недействительность декларации о соответствии" и "недействительность сертификата соответствия".

Устанавливается, что подтверждать соответствие будут эксперты-аудиторы, независимые от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей. При этом органы по сертификации, выдавшие сертификат соответствия на серийно выпускаемую продукцию, должны будут проводить инспекционный контроль за объектами сертификации в порядке и с периодичностью, которые предусмотрены требованиями Евразийского экономического союза и законодательства РФ о техническом регулировании. Совет Федерации продлил "заморозку" накопительной пенсии на год

Декларация о соответствии, согласно закону, будет подлежать признанию недействительной в случаях прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, ликвидации юридического лица, вступления в силу решения суда о принудительном отзыве продукции, наличия предписания органа государственного контроля (надзора), а также в иных случаях, связанных с причинением вреда.

Сертификат соответствия будет признаваться недействительным в случае вступления в силу решения суда о принудительном отзыве продукции, а также при выдаче уполномоченным органом предписания о приостановке реализации потенциально опасной продукции.

Порядок формирования и ведения реестра сертификатов и деклараций установит правительство. Сведения, вносимые в реестр, должны подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

Кроме того, вносятся поправки в закон "О защите прав потребителей", предусматривающие, что предварительно установленные программы, используемые потребителем на ЭВМ для доступа к информации на сайтах в интернете, должны обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, страной происхождения которой является РФ или другие государства — члены ЕАЭС. Требования к поисковой системе и порядок ее определения устанавливаются правительством РФ.

РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ БАНКА РОССИИ

Сенаторы в среду одобрили закон о расширении полномочий Банка России в целях предотвращения вывода средств из страховых организаций.

В соответствии с законом, Банк России сможет приостанавливать полностью или частично расходные операции по открытым субъекту страхового дела банковским счетам (вкладам) и операции по счетам депо (лицевым счетам).

Решение о приостановлении этих операций будет приниматься одновременно с выдачей предписания об ограничении и (или) запрете на совершение отдельных сделок. Решение ЦБ о приостановлении операций будет являться основанием для кредитных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг приостанавливать соответствующие операции субъекта страхового дела. Банк России отозвал лицензии у двух банков за день

Документ уточняет основания для принятия решения ЦБ об отзыве лицензии у страховщика. Решения регулятора об ограничении или приостановлении действия лицензии и об отзыве лицензии будут вступать в силу не со дня их размещения на официальном сайте ЦБ, как сейчас, а со дня их принятия. Расширяется перечень оснований назначения временной администрации с приостановлением полномочий исполнительных органов страховой организации.

С даты вступления в силу решения регулятора об отзыве всех выданных им лицензий приостанавливается исполнение исполнительных документов об имущественных взысканиях, не допускается принудительное исполнение иных документов, взыскание по которым производится в бесспорном порядке, за исключением исполнительных документов о взыскании задолженности по текущим обязательствам страховой организации.

СИНДИЦИРОВАННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, направленный на совершенствование механизмов синдицированного кредитования.

Документ позволит более эффективно использовать механизм синдицированного кредитования при реализации крупных проектов, когда разделяются риски, когда можно выходить из синдиката, продавая свое право, свою долю в синдикате другому участнику.

Так, закон предусматривает заключение участником синдиката кредиторов соглашения о финансировании участия в кредите или займе с третьим лицом (внешним участником). Получив от него денежные средства, участник синдиката осуществляет свои права и обязанности по договору синдицированного кредита (займа).

Предложенные в законе изменения также облегчают процедуры государственной регистрации или учета залога при определенных обстоятельствах. Рубль ушел в отрыв. Что будет с ценами и доходами россиян

Ряд изменений вносится в целях развития институтов кредитного управляющего и управляющего залогом, уточнения порядка взаимодействия синдиката кредиторов в случае банкротства заемщика. В законе прописаны процедуры подачи заявления о признании должника банкротом, выделения требования из состава единого требования и другие действия, осуществляемые в случае банкротства.

Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

По мнению законодателей, ЦБ будет иметь возможность принимать меры, направленные на то, чтобы не допустить вывод денежных средств за рубеж недобросовестными участниками страхового рынка. Кроме того, ЦБ будет вправе принимать решения о полном или частичном приостановлении расходных операций по открытым страховой организацией банковским счетам.