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Евросоюз подготовил третий санкционный список по Белоруссии
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Европейский союз подготовил третий список из белорусских чиновников и компаний, на которых будут распространяться санкции Евросоюза за фальсификацию итогов президентских выборов и... ПРАЙМ, 16.12.2020
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Европейский союз подготовил третий список из белорусских чиновников и компаний, на которых будут распространяться санкции Евросоюза за фальсификацию итогов президентских выборов и насилие против участников акций протеста, следует из повестки предстоящего в среду заседания комитета постпредов ЕС.
"Исполнительное решение Совета и исполнительное постановление, касающееся ограничительных мер в отношении Белоруссии. Принятие", — говорится в документе.
Ожидается, что в среду его на техническом заседании должны рассмотреть постоянные представители стран ЕС, а официально утвердят на министерском уровне в конце недели. После этого список должен быть опубликован в официальном журнале ЕС, после чего список вступит в силу.