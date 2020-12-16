МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в декабре вырос до 49,8 пункта с ноябрьских 45,3 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Саммит ЕС

Стали известны перспективы экономики Еврозоны

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя до 45,8 пункта.