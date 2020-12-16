МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Новый инструмент поддержки инвесторов заработает в Москве в апреле 2021 года, он гарантирует бизнесу неизменность нормативных условий при заключении контракта в обмен на инвестиции, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"В следующем году в Москве заработает новый инструмент поддержки инвесторов — соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которое гарантирует бизнесу неизменность нормативных условий при заключении контракта в обмен на инвестиции. Этот инструмент уже заработал в России, а Москва самостоятельно сможет применять его с апреля 2021 года. До конца этого года будет подготовлен нормативно-правовой акт", — сообщил Прохоров в рамках деловой встречи с инвесторами. Москва стала лучшим городом для туризма по версии World Travel Awards

В декабре Минэкономразвития и департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы подписали СЗПК с компанией ООО "Р-Опра". Соглашение заключено сроком на 6 лет. Предметом соглашения стал инвестиционный проект по строительству на площадке "Алабушево" в ОЭЗ "Технополис "Москва" современного фармацевтического предприятия. Инвестиции в проект составят 8,5 миллиарда рублей, из них собственных капиталовложений – 2,3 миллиарда рублей. Компания "Р-Опра" уже получила разрешение на строительство завода на территории ОЭЗ: для инвестора будут обнулены региональные налоги на имущество, прибыль, транспортный налог.