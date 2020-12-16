МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в нынешних условиях нет необходимости вводить в столице жесткие локдауны и закрывать целые сектора экономики, уровень заболеваемости COVID-19 вскоре может стабилизироваться.

В среду он выступил с отчетом о деятельности правительства Москвы в Мосгордуме и ответил на вопросы депутатов. Мэр столицы признал, что ситуация с коронавирусом непростая, уровень заболеваемости и госпитализации очень высокий. Однако городская система здравоохранения справляется с этой нагрузкой, все ее звенья работают нормально — и скорая помощь, и амбулатория, и стационары, подчеркнул мэр столицы.

"В этих условиях мы можем себе позволить не вводить какие-то сплошные локдауны, чтобы не обрушить экономику, не обрушить доходы москвичей, не нарушить нормальную социальную жизнь. В этих условиях, я считаю, что нам нет необходимости вводить какие-то жесткие локдауны, закрывать целые сектора экономики", — заявил Собянин. Собянин считает китайский метод борьбы с COVID неприменимым к Москве

Он также высказал надежду на улучшение ситуации.

"Я надеюсь, что в ближайшее время все-таки пандемия должна пойти на спад и, как минимум, показатели роста заболеваемости должны стабилизироваться. Но даже если этого не произойдет, мы видим, что в ближайшие месяцы мы справимся с этой ситуацией без введения каких-то крайних мер", — заверил мэр Москвы.