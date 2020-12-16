МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в октябре вырос до 30 миллиардов евро с 24,8 миллиарда в сентябре, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали в отчетном месяце, напротив, снижение профицита торгового баланса до 22 миллиардов евро. Еврозона решила усилить поддержку проблемных банков

В годовом исчислении профицит торгового баланса еврозоны в октябре вырос на 10,3%. Экспорт товаров из еврозоны снизился в годовом выражении на 9% — до 199,3 миллиарда евро, импорт — на 11,7%, до 169,3 миллиарда евро.

При этом в Евросоюзе профицит внешнеторгового баланса в октябре вырос на 19,6% в годовом выражении — до 28,1 миллиарда евро. Экспорт товаров из ЕС в октябре снизился в годовом выражении на 10,3% — до 178,9 миллиарда евро, импорт — на 14,3%, до 150,8 миллиарда евро.