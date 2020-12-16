МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Всемирный банк улучшил прогноз по спаду экономики РФ в 2020 году до 4% с 5%, в следующем году ожидает роста на 2,6%, рассказал в интервью РИА Новости главный экономист Всемирного банка по России Апурва Сангхи.

"Конечно, это был плохой год для всех во всем мире, но, если мы хотим найти что-то хорошее и посмотрим на цифры, мы можем сказать, что сейчас ситуация несколько лучше, чем мы прогнозировали в сентябре. В сентябре мы ожидали спада экономики России на 5%, а сейчас мы ожидаем снижения на 4%. Полагаю, что третий квартал удивил экономистов в хорошем смысле, потому что он превзошел прогнозы", — отметил он.

"Это произошло в основном за счет ряда ключевых секторов: финансового, АПК, телекоммуникаций, а также госуправления. Конечно, были и новости по новым договоренностям ОПЕК+, которые стабилизировали цены на нефть. И несмотря на то, что они находятся на уровне ниже, чем до пандемии, все же ситуация гораздо лучше, чем во втором квартале", — констатировал собеседник агентства. Банк России: к концу года экономика добралась до нуля

Что касается прогнозов на будущие годы, Всемирный банк ожидает роста экономики в 2021 году на 2,6%, а в 2022 году – его ускорения до 3%. "В основе этого сценария лежит условие безопасности и эффективности выведенной в гражданский оборот вакцины, которая повысит уверенность потребителей и компаний, что и станет драйвером роста. Другим драйвером роста в 2021 году станет экспорт, который перейдет к постепенному восстановлению вслед за мировой экономикой", — пояснил Сангхи.

"Однако в случае реализации менее благоприятного сценария, который предполагает рост числа новых случаев COVID-19 по втором полугодии 2021 года, восстановление экономики может замедлиться и составить в 2021 году 0,6%, а в 2022 году – 2,8%", — прогнозирует он.

О СИТУАЦИИ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ

Всемирный банк ожидает улучшения ситуации с безработицей в России по мере восстановления экономики.

"Мы не делаем конкретных прогнозов по безработице, но могу сказать, что мы ожидаем улучшения ситуации по мере восстановления экономики", — сказал собеседник агентства.

"Уровень безработицы повысился с 4,5% в октябре 2019 года до 6,3% в октябре 2020 года, до максимального значения за последние восемь лет. Столь высокого уровня безработицы не было со времени рецессии, вызванной мировым финансовым кризисом 2008 года", — констатировал он. Безработица в России сократилась впервые за время пандемии

По данным Росстата, безработица в России в октябре осталась на уровне сентября и составила 6,3%, при этом число безработных снизилось на 83 тысячи человек. Снижение общей безработицы в РФ впервые за время пандемии коронавируса было зафиксировано в сентябре. В январе безработица в РФ составила 4,7%, в феврале — 4,6%, в марте — 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%, в мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне — 6,2%, в июле — 6,3%, в августе — 6,4%, в сентябре — 6,3%.

Президент РФ Владимир Путин в начале декабря говорил, что рост безработицы является ключевым вызовом не только для России, но и для всего мира. По его словам, снижение безработицы идет в РФ медленно, этого недостаточно, чтобы кардинально переломить ситуацию.

ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИКИ

Меры российских властей по поддержке экономики позволили не допустить скачка уровня бедности в стране, а значит достигли своей цели, заявил РИА Новости директор представительства Всемирного банка в России Рено Селигманн.

"Если сравнивать объем мер поддержки с мерами, принятыми в сопоставимых экономиках, в России они были сопоставимыми и доступными для бюджета. Что касается социальных мер, их комбинация была эффективной и смогла предотвратить рост бедности, который мог бы произойти под воздействием кризиса", — считает собеседник агентства.

"Тот факт, что доля бедного населения, прогнозируемая на 2020 год, находится примерно на уровне или чуть ниже прогноза на этот год, сделанного до начала пандемии, свидетельствует, что меры достигли своей главной цели. Исходя из прогноза, согласно которому в 2020 году ВВП снизится на 4%, за чертой официально установленного уровня бедности в 2020 году могут оказаться до 14,2% населения страны, а компенсационные меры обеспечивают его снижение до 11,6%", — продолжил он. Российская экономика может получить козыри, о которых мало говорят

В середине октября глава Минтруда Антон Котяков говорил, что порядка 13% населения в России являются бедными, это почти 20 миллионов человек.

Снижение уровня бедности в России — одна из целей указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года. По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 13,2% населения страны (19,4 миллиона человек).