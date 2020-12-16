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2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201216/832597378.html
Всемирный банк указал на тренд дедолларизации вкладов в России
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Всемирный банк оценивает долларизацию российской экономики как довольно низкую и отмечает тренд на снижение доли долларовых вкладов, говорится в докладе банка об экономике России... ПРАЙМ, 16.12.2020
россия, всемирный банк, новости, экономика, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Всемирный банк оценивает долларизацию российской экономики как довольно низкую и отмечает тренд на снижение доли долларовых вкладов, говорится в докладе банка об экономике России.
"Риски валютного кредитования увеличились вследствие обесценения рубля и дестабилизации международной торговли. Однако долларизация российской экономики сокращается и сейчас находится на довольно низком уровне: кредиты в иностранной валюте составляют в совокупности 19% от общего объема кредитов, а вклады в иностранной валюте — около 27% от общей суммы вкладов (на 1 января 2015 года эти показатели составляли около 25% и 36%, соответственно)", — отмечается в докладе.
Экономисты обращают внимание, что вклады в иностранной валюте (в основном, в долларах и евро) теряют свою привлекательность в России из-за того, что процентные ставки по вкладам в этих валютах близки к нулю.
"У клиентов банков довольно ограниченные инвестиционные возможности, поэтому они переключаются на вклады в рублях, что приводит к дальнейшей дедолларизации банковских балансов. Чистая валютная позиция банков строго контролируется Банком России и на уровне банковской системы близка к нулю (0,3% у 20 крупнейших кредитных организаций, на долю которых приходится почти 80% всех активов банковского сектора)", — говорится в документе.