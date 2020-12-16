МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 совершил первый полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Шестнадцатого декабря 2020 года на аэродроме в Жуковском совершил первый полет новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300", — говорится в сообщении.

"Всего по программе планируется производство и реализация до 100 воздушных судов типа Ил-114-300 на период до 2030 года для поставки в гражданскую авиацию, государственным заказчикам, на экспорт. С получением сертификата типа в 2022 году будут подготовлены к поставке первые серийные самолеты", – приводятся в сообщении слова главы Минпромторга России Дениса Мантурова. Ан-225 начнут производить в Китае

Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова и летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортового инженера-испытателя 1-го класса Олега Грязева. Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

"Сегодня впервые поднялся в воздух турбовинтовой Ил-114-300 — еще одна машина в пассажирской линейке, которую наши авиастроители предложат перевозчикам в ближайшей перспективе. Новый самолет особенно актуален для нашей страны: он не требователен к уровню оборудования аэродромов, приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока и благодаря оптимальной вместимости салона может стать базовой машиной для развития региональных перевозок. В 2022 году ОАК планирует завершить сертификацию Ил-114-300, а с 2023 года – начать его серийные поставки", – приводятся в сообщении слова гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова. Саудовская Аравия позволит летать через свою территорию самолетам Израиля

"Первый полет Ил-114-300 – это итог колоссальной работы десятков тысяч людей – ученых, инженеров, специалистов – работающих в КБ и на заводах Объединенной авиастроительной корпорации, на предприятиях наших поставщиков и партнеров. Появление нового турбовинтового регионального самолета открывает новые перспективы для российского гражданского авиастроения", – процитировали в пресс-службе гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что финансирование разработки и производства нового самолета составило 25 миллиардов рублей.

Самолет Ил-114-300 сможет получить спрос у местных авиалиний, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов, который наблюдал за полетом самолета в Жуковском.

Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 в среду совершил свой первый полет.

"Трудно переоценить значение этого самолета для повышения мобильности российских граждан. Местные авиалинии, десятки аэродромов, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, смогут эксплуатировать эту машину. Ил-114 может быть использован на малооборудованных площадках, на коротких взлетно-посадочных полосах и на грунтовом покрытии", — сказал Борисов.

Помимо пассажирских перевозок, отметил вице-премьер, Ил-114-300 сможет изготавливаться в специальных версиях: в качестве патрульного самолета, для нужд санитарной авиации, с установкой лыжно-колесного шасси – для полярной авиации.

Завершение испытаний и сертификация самолета ожидаются в 2022 году, а начало его серийных поставок — с 2023 года, напомнил Борисов.

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