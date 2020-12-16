МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Члены ассоциации "Теплицы России" (объединяет 242 предприятия, в том числе — 127 тепличных хозяйств) готовы зафиксировать отпускные цены на свою продукцию и участвовать в соответствующих соглашениях, сообщил РИА Новости президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников.

"Со своей стороны готовы зафиксировать отпускные цены в соответствующих соглашениях", — сказал Ситников. Овощам дают зеленый свет

По его словам, в результате экономической и эпидемиологической ситуации одними из наиболее пострадавших в отрасли сельского хозяйства стали производители овощей в защищенном грунте.

"Дело в том, что овощи не входят в перечень продуктов первой необходимости, пользующихся наибольшим спросом, а производственный цикл остановить невозможно", — пояснил он.

"Это привело к резкому падению спроса на данную продукцию из-за низкой покупательской способности населения, а также к снижению оптовых цен на огурцы и томаты к аналогичному периоду 2019 года. Это отрицательно влияет на экономику тепличных предприятий и делает тепличный бизнес нерентабельным", — продолжил собеседник агентства. Мишустин рассказал, кто будет отвечать за ситуацию с ценами на продукты

"Теплицы России" предлагают ряд мер поддержки отрасли. Среди них — установление фиксированного тарифа (1,5 рубля за кВт/ч) на электроэнергию для тепличных комбинатов, осуществляющих производство овощной продукции с использованием технологии досвечивания растений, а также компенсация части расходов на газ для обеспечения деятельности тепличных и грибоводческих комплексов в зимний период.

Кроме того, ассоциация выступает за оказание несвязанной поддержки тепличным и грибоводческим комплексам на рубль реализованной продукции. "Предлагаемые механизмы, на наш взгляд, позволят обеспечить сохранение цен на овощи на сегодняшнем уровне ближайшие три-четыре года", — отметил Ситников.

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