МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ планирует поддержку российских хлебопекарных предприятий в виде компенсации части затрат на реализацию хлеба, говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам серии совещаний, которые глава министерства Дмитрий Патрушев провел с производителями различных категорий сельхозпродукции и продовольствия.

В частности, состоялось совещание с производителями муки и хлебобулочных изделий. "В качестве мер поддержки предусматривается возмещение части затрат: хлебопекарным предприятиям — на реализацию 1 килограмма хлеба в размере 2 рублей и мукомолам — на приобретение пшеницы", — говорится в сообщении. Производители просят кабмин вернуть экспортную пошлину на зерно

"Постановление по поддержке мукомолов уже подписано председателем правительства РФ, а по хлебопекарным предприятиям подписание планируется 16 декабря", — добавляет министерство. Ведомство также указывает, что для стабилизации цен на зерновом рынке уже принят ряд мер.

Правительство на этой неделе объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в период с 15 февраля по 30 июня 2021 года в 17,5 миллиона тонн. Квота будет распределяться между экспортерами по историческому принципу — на основании объемов их поставок в первую половину сезона, с 1 июля по 31 декабря 2020 года. В Кремле рассказали о мерах кабмина для стабилизации цен на продукты

На тот же срок, с 15 февраля по 30 июня, введена пошлина на экспорт зерна. В рамках квоты пошлина для пшеницы составит 25 евро за тонну, для других культур она будет нулевой. Однако после выборки квоты ставка пошлины для пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.

Минсельхоз в своем сообщении указывает, что за январь-октябрь 2020 года произведено 7,6 миллиона тонн муки и 5,2 миллиона тонн хлеба и хлебобулочных изделий. "В этом году в России собран один из самых значительных урожаев зерновых, в том числе намолочено почти 90 миллионов тонн пшеницы в необработанном весе. Как было отмечено, лидерство по этим позициям должно помогать обеспечивать граждан мукой и хлебом по приемлемым ценам", — указывается в релизе.

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