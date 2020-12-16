ЛОНДОН, 16 дек — ПРАЙМ. Великобритания и США подписали таможенное соглашение, которое обеспечит непрерывность сотрудничества служб двух стран после истечения 31 декабря переходного периода Brexit.

Как сообщил минфин Соединенного королевства, в состоявшейся в среду американском посольстве в Лондоне церемонии подписания приняли участие британский замминистра финансов Джесси Норман и посол США Роберт Джонсон. Власти призвали магазины Британии запасти еду на случай Brexit без сделки

"Это важное соглашение, которое позволит продолжить сотрудничество после выхода Британии из ЕС, а также продемонстрировать надежность таможенных связей двух стран. Это соглашение позволит продолжить сотрудничество в борьбе с таможенными преступлениями с помощью обмена информацией, а также создаст юридический базис для создания схем движения товаров для импортёров и экспортеров", — заявил после подписания Норман.

Соглашение создаст основу для двустороннего сотрудничества таможенных органов двух стран после того, как Британия перестанет быть членом Евросоюза.

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