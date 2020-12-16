МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Представители российского сельскохозяйственного рынка из ряда регионов готовы снизить в ближайшее время цены на гречневую крупу и картофель, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"По итогам серии встреч, которые провёл сегодня министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев с производителями различных категорий сельхозпродукции и продовольствия, представители агробизнеса ряда регионов выразили готовность снизить в ближайшее время цены на гречневую крупу и картофель", — сообщили в министерстве. Картофельный союз объявил о готовности стабилизировать стоимость продукта

Ценовая ситуация обсуждалась в том числе с производителями яиц, гречихи, муки и хлебобулочных изделий. На совещании по ценовой ситуации на рынке гречихи и гречневой крупы приняли участие представители Башкирии. "По итогам совещания представители крупных предприятий республики, возделывающих гречиху, приняли решение снизить отпускные цены на гречиху на 10%.

Произойдет это в ближайшее время", — сообщает пресс-служба минсельхоза Башкирии.

Как указывается в сообщении на официальном сайте Алтайского края, в совещании принял участие министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев.

В ходе мероприятия он напомнил, что губернатор края Виктор Томенко поручил региональному министерству проработать вопрос снижения цен на гречиху. Чеботаев, слова которого приводятся на сайте, отметил, что за последние два месяца отпускные цены на гречневую крупу снизились в крае на 4%. Мишустин рассказал, как долго будут сдерживаться цены на продукты

Кроме того, министр сельского хозяйства РФ провел совещание о развитии отрасли картофелеводства в 2020 году.

Департамент сельского хозяйства Брянской области сообщает, что в совещании принял участие заместитель губернатора региона Борис Грибанов, а также представители 10 крупных сельхозпроизводителей картофеля области.

Заместитель губернатора прокомментировал решения, принятые по итогам совещания. "Сельхозтоваропроизводители Брянской области, намерены уменьшить отпускную цену на картофель с предприятий на 10%. Также с целью стабилизации потребительских цен от региона было высказано предложение об установлении наценки на картофель в торговых сетях не более 15%", — сообщает департамент.

Читайте также:

Производители и ритейлеры договорились о ценах на масло и сахар