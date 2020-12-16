МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США улучшила прогнозы по ВВП и безработице в США в 2020 году, сохранила прогноз по инфляции, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Прогноз по росту ВВП США на 2020 год улучшен до падения на 2,4% с сентябрьского прогноза падения на 3,7%. На 2021 год прогноз роста ВВП улучшен до 4,2% с уровня предыдущего прогноза в 4%.

Кроме того, прогноз по безработице на 2020 год улучшен до 6,7% с уровня сентябрьского прогноза в 7,6%, на 2021 год — до 5% с 5,5%. Чижов рассказал, изменят ли США отношение к "Северному потоку - 2"

Прогноз по инфляции на текущий год сохранен на уровне 1,2%, на 2021 год — повышен до 1,8% с 1,7%. Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2020 год понижен до 1,4% с 1,5%, а на 2021 год – повышен до 1,8% с 1,7%.

Как сообщает регулятор, ФРС планирует продолжать выкуп активов на сумму как минимум 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. Эксперты объяснили, что поддерживает экономику США

"Федеральная резервная система продолжит увеличивать на своем балансе объемы гособлигаций на сумму не менее чем на 80 миллиардов долларов в месяц и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере на 40 миллиардов долларов в месяц, пока не будет зафиксирован существенный дальнейший прогресс в достижении целей по максимальной занятости и ценовой стабильности", — сказано в релизе.

ФРС указывает, что покупка активов направлена на поддержку бесперебойного функционирования рынка и создания благоприятных финансовых условий, что должно поддержать кредитование населения и предприятий.

Регулятор указывает, что целевой показатель по инфляции составляет 2%.

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