МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы продолжают торговаться с разнонаправленной динамикой в четверг после ожидаемого сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.27 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,31% — до 30104,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — рос на 0,22%, до 12622,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,03%, до 3693,59 пункта. ФРС улучшила прогноз по ВВП и безработице в Америке

До оглашения итогов заседания ФРС индекс Dow Jones снижался на 0,24% — до 30127,4 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — рос на 0,33%, до 12637,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — рос на 0,11%, до 3698,52 пункта.

ФРС по итогам заседания 15-16 декабря ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что продолжать выкуп активов по 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

Следующее заседание запланировано на 26-27 января.

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