МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Рубль вечером перешел к снижению против доллара и компенсировал падение к евро после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, отыгрывая динамику основной валютной пары на форексе.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.33 мск повышался на 7 копеек, до 73,46 рубля, курс евро снижался на 1 копейку, до 89,22 рубля, следует из данных Мосбиржи. Евро на форексе при этом ушел в минус и снижался на 0,1%, до 1,214 доллара, хотя в течение торгов среды в основном рос и обновил максимум с апреля 2018 года, поднявшись до отметки 1,2212 доллара.

!Конгресс США

Доходность гособлигаций США растет после заседания ФРС

Федеральная резервная система США по итогам декабрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. ФРС США планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции,

При этом ФРС прогноз по динамике ВВП США на 2020 год улучшен до падения на 2,4% с сентябрьского прогноза падения на 3,7%. На 2021 год прогноз роста ВВП улучшен до 4,2% с уровня предыдущего прогноза в 4%.

Ранее ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых