МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Рубль вечером перешел к снижению против доллара и компенсировал падение к евро после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, отыгрывая динамику основной валютной пары на форексе.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.33 мск повышался на 7 копеек, до 73,46 рубля, курс евро снижался на 1 копейку, до 89,22 рубля, следует из данных Мосбиржи. Евро на форексе при этом ушел в минус и снижался на 0,1%, до 1,214 доллара, хотя в течение торгов среды в основном рос и обновил максимум с апреля 2018 года, поднявшись до отметки 1,2212 доллара. Доходность гособлигаций США растет после заседания ФРС

Федеральная резервная система США по итогам декабрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. ФРС США планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции,

При этом ФРС прогноз по динамике ВВП США на 2020 год улучшен до падения на 2,4% с сентябрьского прогноза падения на 3,7%. На 2021 год прогноз роста ВВП улучшен до 4,2% с уровня предыдущего прогноза в 4%.

Ранее ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых