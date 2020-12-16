МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту по отношению к иене и замедлил снижение к евро после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении базовой ставки на уровне в 0-0,25% годовых, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.42 мск курс евро к доллару поднимался до 1,2161 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2151 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 103,67 иены со 103,66 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,17%, до 90,63 пункта. ФРС улучшила прогноз по ВВП и безработице в Америке

До публикации решения ФРС курс евро к доллару рос до 1,2171 доллара, доллар дешевел к иене до 103,63 иены за доллар, а индекс доллара снижался на 0,08%.

ФРС по итогам заседания 15-16 декабря ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что продолжать выкуп активов по 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

Следующее заседание запланировано на 26-27 января.

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