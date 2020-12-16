ВАШИНГТОН, 16 дек — ПРАЙМ. Ситуация в экономике США "исключительно неопределенная", так что может понадобиться дополнительное стимулирование ВВП конгрессом, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

На пресс-конференции Пауэлл отметил "особое беспокойство" в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, равно как и "очень позитивные" новости относительно вакцин.

"Сложно оценить экономические сроки и события в связи с происходящим", — сказал Пауэлл. ФРС улучшила прогноз по ВВП и безработице в Америке

"Может быть необходима прямая фискальная поддержка", — предупредил глава ФРС, имея в виду дополнительные средства, выделяемые конгрессом.

"Причины для фискальной политики очень серьезные, я бы сказал, что теперь это понятно очень многим. Детали полностью находятся в ведении конгресса", — сказал Пауэлл.

Он повторил, что американский центробанк будет использовать "все инструменты" в своем распоряжении для поддержки экономики.

Пауэлл выступал на фоне сообщений о том, что лидеры партий в конгрессе близки к соглашению по новому 900-миллиардному пакету поддержки экономики, первому с августа.

ФРС США по итогам декабрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, при этом спрогнозировав сохранение ставки на этом уровне до 2023 года включительно. ФРС также снизила прогноз безработицы в США в 2020 году с 7,6% до 6,7%. Улучшен и прогноз безработицы в 2021 году с 5,5% до 5,0%.

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