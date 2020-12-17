МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Россия начинает слезать с "нефтегазовой иглы", уже 70% бюджета формируются не за счет нефтегазовых доходов, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин рассказал о проблемах с обеспечением лекарствами от COVID

"Знаете, на что хотел бы обратить внимание, что является совершенно очевидным положительным элементом развития экономики — 70% российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", — сказал Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

Если кому-то хочется представлять Россию "до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований, хотя зависимость еще очень большая, и мы это должны иметь с вами в виду", добавил глава государства.

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