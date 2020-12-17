МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Несмотря на пандемию коронавируса, Россия достойно отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, считает президент РФ Владимир Путин.

"Этот уходящий год, он все-таки связан с крупными мероприятиями общенационального характера, имею в виду 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря ни на какие сложности, связанные с пандемией, мы все-таки достойно его отметили, и парад Победы состоялся на Красной площади, и в онлайн-формате все-таки шествие "Полка" (акция "Бессмертный полк" — ред.), все это позитивные моменты", — заявил Путин на большой ежегодной пресс-конференции. Большинство москвичей в День Победы остается дома

В этом году от традиционной даты парада 9 мая из-за опасной эпидемиологической обстановки пришлось отказаться. В этот день состоялась лишь воздушная часть парада — над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть состоялась 24 июня — именно тогда в 1945 году был проведен легендарный Парад Победы на Красной Площади.

В необычном формате прошло и традиционное шествие "Бессмертного полка". Организаторы получили от участников акции более 2,8 миллиона анкет о родственниках, прошедших войну. После обработки модераторами истории ветеранов попали в онлайн-шествие, которое транслировалось на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России.

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