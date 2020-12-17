Путин рассказал, чего Москва ждет от Байдена и о будущем Трампа
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Действующий президент США Дональд Трамп не уйдет из политики, база поддержки у него большая, сказал президент Владимир Путин на большой пресс-конференции.
"Почти 50% населения за него проголосовало, если считать по количеству избирателей, а не по выборщикам. У него большая достаточно база поддержки внутри Соединенных Штатов. И насколько я понимаю, он не собирается уходить из политической жизни своей страны", — сказал российский лидер.
Россия исходит из того, что избранный президент США Джо Байден будет решать проблемы в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил президент.
"Мы исходим из того, что вновь избранный президент Соединенных Штатов поймет, что происходит, он человек опытный и во внутренней политике, и во внешней политике. Рассчитываем на то, что все проблемы, которые возникли, ну не все, хотя бы часть из них, будет решаться при новой администрации", — высказался Путин.
Помимо этого, Путин назвал вмешательство русских в выборы в США домыслами и провокацией, цель которых — испортить отношения.
"Почему хакеры российские в этот раз не помогли избраться Трампу? Я считаю, что это не вопрос с вашей стороны, это провокация. Российские хакеры не помогали избираться действующему пока президенту Соединенных Штатов и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы", — добавил российский президент.
Так он ответил на вопрос генерального продюсера телеканала RTVI, музыканта Сергея Шнурова.
Вмешательство русских хакеров в выборы в США Путин назвал домыслами.
"Это все домыслы, повод для того, чтобы портить отношения между Россией и Соединенными Штатами. Это повод для того, чтобы не признать легитимности действующего пока президента Соединенных Штатов Америки по внутриполитическим американским соображениям", — подчеркнул президент РФ.
"В этом смысле российско-американские отношения стали заложником внутренней политики самих Соединенных Штатов",- сказал Владимир Путин.
Кроме того, президент считает, что "это для них самих плохо". "Но этот их выбор, пускай они делают, что хотят", — заключил президент.
Также на конференции Путин сказал, кому выгоден "Северный поток — 2"
https://1prime.ru/state_regulation/20201217/832611489.html