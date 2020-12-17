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2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201217/832612478.html
Путин рассказал об ожиданиях по инфляции
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Президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции сделал прогноз по инфляции в 2021 году. Президент сообщил, что инфляция в следующем году ожидается в районе 4,0% — 4.1%... ПРАЙМ, 17.12.2020
пресс-конференция президента россии, инфляция в рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции сделал прогноз по инфляции в 2021 году. Президент сообщил, что инфляция в следующем году ожидается в районе 4,0% — 4.1%.
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