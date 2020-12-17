МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции сделал прогноз по инфляции в 2021 году. Президент сообщил, что инфляция в следующем году ожидается в районе 4,0% — 4.1%.

Инфляция продолжила ускорение

Ранее Путин высказался об индексации пенсий