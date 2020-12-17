МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что в течение ближайшего полугода ситуация с коронавирусом в РФ изменится в лучшую сторону. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в четверг. Путин рассказал об иностранном производстве вакцины и вакцинации россиян

"Мы думаем, конечно, над тем, что дальше, выход из кризиса. Выход из кризиса будет зависеть от того, насколько мы будем справляться с самой пандемией, как быстро это закончится, как быстро мы перейдем к массовой вакцинации и сможем ли мы убрать все ограничения, которые сейчас еще действуют. Я рассчитываю, что в течение следующего, ближайшего полугодия так, или иначе ситуация будет меняться в лучшую сторону", — сказал Путин.

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