МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новая администрация США не будет давить на европейских партнеров из-за "Северного потока 2", будет действовать в режиме честной конкуренции.

"Надеюсь, что и новая администрация (США — ред.) отнесется к своим партнерам, к своим союзникам с уважением, не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали своими национальными интересами, и вернется в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках. Надеюсь, что этот проект ("Северный поток 2" — ред.) тоже будет реализован", — сказал Путин в ходе большой пресс-конференции. Путин надеется, что газификация России к 2025 году достигнет 90%

По итогам голосования выборщиков в США в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Путин во вторник направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Спустя примерно год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновилось — силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна".

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