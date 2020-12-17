МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Административное регулирование цен на сельхозпродукцию не должно негативно сказаться на сельскохозяйственной отрасли, сказал Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

"Главное, чтобы здесь ущерба отрасли административными действиями не нанесли, а работали в рыночном механизме, в том числе своевременно применяя определенные меры таможенного регулирования при вывозе продовольствия", — отметил президент. Путин сделал прогноз по COVID

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