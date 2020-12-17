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Путин высказался о регулировании цен на продукты
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Административное регулирование цен на сельхозпродукцию не должно негативно сказаться на сельскохозяйственной отрасли, сказал Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции... ПРАЙМ, 17.12.2020
пресс-конференция президента россии, бизнес, новости, экономика, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Административное регулирование цен на сельхозпродукцию не должно негативно сказаться на сельскохозяйственной отрасли, сказал Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
"Главное, чтобы здесь ущерба отрасли административными действиями не нанесли, а работали в рыночном механизме, в том числе своевременно применяя определенные меры таможенного регулирования при вывозе продовольствия", — отметил президент.
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