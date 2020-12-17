МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Подрыв доверия к интернет-сервису вызывает отток пользователей, неизбежен процесс поиска альтернатив в разных странах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с блокировкой российских СМИ на YouTube.

"Это коммерческий вопрос. Все эти сервисы имеют соглашение. Когда вы начинаете пользоваться сервисом, вы ставите галочку. И вот условия этого соглашения меняются каждый день. И по сути, оно ничего не нарушает. Но если они так подрывают доверие к себе, значит, будет отток пользователей. И главное — создать коммерчески выгодную альтернативную площадку, которая в этой конкуренции начнет побеждать", — сказал Песков журналистам.

"Будем надеяться, что какие-то начнут создаваться. Это очень дорого стоит, десятки миллиардов. За ночь невозможно. Но то, что процесс пойдет в разных странах, это неизбежно", — добавил он.

Youtube принадлежит американской корпорации Google. В последнее время видеосервис не раз обвиняли в цензуре российских массмедиа.

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