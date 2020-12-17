МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Российские производители и экспортеры сельхозпродукции не должны считать потерями продажи на внутреннем рынке по ценам ниже экспортных, им нужно учитывать, сколько государство вкладывает в развитие отечественного сельского хозяйства, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. Путин рассказал о возможностях российской экономики

"Производители и экспортеры считают, что они не должны терять на внутренних ценах — это ерунда, конечно. Они должны понимать, что они ничего не теряют, они же здесь производят. Считают свою упущенную выгоду при том, что они чего-то недоэкспортировали, при этом не считают, сколько государство вложило в развитие сельского хозяйства и сколько продолжает вкладывать в развитие сельского хозяйства, и что они получили от бюджета, для того чтобы выйти на эти показатели", — сказал Путин. Путин высказался о регулировании цен на продукты

Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у Путина на минувшей неделе. Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. В ходе пресс-конференции в четверг он прямо указал, что такой подход совершенно недопустим.

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