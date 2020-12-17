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Путин: бизнес не должен считать потерями продажу дешевой еды в России
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Российские производители и экспортеры сельхозпродукции не должны считать потерями продажи на внутреннем рынке по ценам ниже экспортных, им нужно учитывать, сколько государство... ПРАЙМ, 17.12.2020
пресс-конференция президента россии, сельское хозяйство, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Российские производители и экспортеры сельхозпродукции не должны считать потерями продажи на внутреннем рынке по ценам ниже экспортных, им нужно учитывать, сколько государство вкладывает в развитие отечественного сельского хозяйства, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
"Производители и экспортеры считают, что они не должны терять на внутренних ценах — это ерунда, конечно. Они должны понимать, что они ничего не теряют, они же здесь производят. Считают свою упущенную выгоду при том, что они чего-то недоэкспортировали, при этом не считают, сколько государство вложило в развитие сельского хозяйства и сколько продолжает вкладывать в развитие сельского хозяйства, и что они получили от бюджета, для того чтобы выйти на эти показатели", — сказал Путин.
Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у Путина на минувшей неделе. Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. В ходе пресс-конференции в четверг он прямо указал, что такой подход совершенно недопустим.
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