МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в четверг вечером усиливает снижение на фоне неожиданного роста числа первичных заявок на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.55 мск курс евро к доллару рос до 1,2252 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2197 доллара. Курс доллара к иене снижался до 103,12 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 102,92 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,7%, до 89,81 пункта, достигая минимума с апреля 2018 года.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю увеличилось на 23 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 885 тысяч заявок. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 53 тысячи.
Инвесторы также ожидают принятия решения по пакету стимулирования экономики США. Ранее появились сообщения о том, что республиканцы и демократы в США завершают переговоры о такой программе с суммой финансирования в 900 миллиардов долларов. Переговоры ведутся с начала августа, и окончательное решение до сих пор не было принято.
"Рынки акций выигрывают от положительных новостей об использовании вакцины и финансовой помощи экономике США, однако то же самое нельзя сказать о долларе", — сказал агентству Рейтер старший инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хефеле (Mark Haefele).
https://1prime.ru/state_regulation/20201217/832615221.html