МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в четверг вечером усиливает снижение на фоне неожиданного роста числа первичных заявок на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Аппетит к риску: что будет с курсом доллара летом

По состоянию на 17.55 мск курс евро к доллару рос до 1,2252 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2197 доллара. Курс доллара к иене снижался до 103,12 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 102,92 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,7%, до 89,81 пункта, достигая минимума с апреля 2018 года.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю увеличилось на 23 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 885 тысяч заявок. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 53 тысячи. Центробанк продал на внутреннем рынке валюту на 6,3 миллиарда рублей

Инвесторы также ожидают принятия решения по пакету стимулирования экономики США. Ранее появились сообщения о том, что республиканцы и демократы в США завершают переговоры о такой программе с суммой финансирования в 900 миллиардов долларов. Переговоры ведутся с начала августа, и окончательное решение до сих пор не было принято.

"Рынки акций выигрывают от положительных новостей об использовании вакцины и финансовой помощи экономике США, однако то же самое нельзя сказать о долларе", — сказал агентству Рейтер старший инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хефеле (Mark Haefele).

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