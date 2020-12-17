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https://1prime.ru/state_regulation/20201217/832616060.html
Власти выделят детям более 73 миллиардов рублей к Новому году
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Предновогодние выплаты по 5 тысяч рублей коснутся 14,7 миллиона детей, правительство выделит на них из резервного фонда порядка 73,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении... ПРАЙМ, 17.12.2020
выплаты, правительство, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Предновогодние выплаты по 5 тысяч рублей коснутся 14,7 миллиона детей, правительство выделит на них из резервного фонда порядка 73,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минфина РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил, что всем семьям с детьми до семи лет включительно к Новому году будет выплачено по 5 тысяч рублей.
"На ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин анонсировал дополнительную поддержку семей с детьми до 8 лет – единовременную выплату в размере 5 000 рублей на каждого ребенка. По предварительным расчетам, на эти меры из резервного фонда правительства будет выделено порядка 73,5 млрд рублей. Решение коснется 14,7 млн детей", — говорится в сообщении.
Минфин также напомнил, что в принятом законе о бюджете 2021-2023 годов на выплаты семьям с детьми до 7 лет заложено порядка 0,5 триллиона рублей ежегодно.
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