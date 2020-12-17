МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Банк России ведет работу по законодательному закреплению рекомендаций по запрету продаж сложных продуктов неквалифицированным инвесторам, о которых он сообщал ранее в письме к банкам и профучастникам, сообщили в пресс-службе регулятора РИА Новости. ЦБ поможет россиянам отказаться от навязанных при кредитовании услуг

"Банк России проводил плановую встречу с участниками рынка в ходе обычной надзорно-разъяснительной работы. В ходе встречи обсуждались результаты мониторинга предложения в банках инвестиционных продуктов, где регулятор фиксирует ряд недобросовестных практик при продаже сложных продуктов неквалифицированным инвесторам. В частности, последний мониторинг показал, что более 60 процентов таких продаж являются продажами сложных продуктов и структурных инструментов гражданам, не имеющим соответствующих знаний и опыта", — указывается в сообщении пресс-службы ЦБ. ЦБ не подарит на Новый год снижение ставки, считают аналитики

"Мы направили участникам рынка, в том числе банкам, через которые проходят продажи, письмо с рекомендацией воздержаться от подобных практик. В свою очередь Банк России будет продолжать мониторинг и рассматривать возможную реакцию на недобросовестные практики в том числе через свои надзорные полномочия. Напоминаем, что в настоящее время идет работа по законодательному закреплению данных рекомендаций", — указывается там же.

В среду Банк России сообщил, что рекомендовал кредитным организациям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг не продавать сложные инвестиционные продукты неквалифицированным инвесторам до введения обязательного тестирования на право их покупки, также регулятор не рекомендовал давать возможность заключать сделки по маржинальной торговле (торговле "с плечом").

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