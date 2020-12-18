МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Программу льготной ипотеки в России надо вовремя остановить, чтобы не допустить перегрева, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной текущего года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, однако позже была продлена до 1 июля 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о ее дальнейшей судьбе будет принято в конце первого полугодия следующего года.

"Вы знаете наше отношение к льготной ипотеке. Мы считаем, что вовремя нужно свернуть эту программу для того, чтобы как раз не сформировались пузыри", — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. Банки рассчитывают, что льготную ипотеку продлят до конца года

Помимо этого, Банк России может ужесточить регулирование ипотеки в случае продолжительного ускоренного роста цен на недвижимость или дальнейшего ухудшения стандартов кредитования, сообщил регулятор.

"В случае дальнейшего ухудшения стандартов кредитования и (или) продолжительного ускоренного роста цен на недвижимость Банк России для поддержания качества ипотечных кредитных портфелей банков может рассмотреть в будущем вопрос об ужесточении макропруденциальных мер по ипотечным кредитам", — говорится в пресс-релизе ЦБ. ЦБ не подарит на Новый год снижение ставки, считают аналитики

Качество ипотечного кредитного портфеля также в значительной мере зависит от сбалансированного роста цен на недвижимость, пояснил регулятор. В релизе сказано, что в третьем квартале годовой рост цен на недвижимость на первичном рынке составил 9,4%.

Если рост цен на недвижимость продолжит ускоряться, это может усилить амплитуду кредитного цикла, привести к повышенному спросу на ипотечные кредиты и последующему более глубокому кредитному сжатию, предупреждает Центробанк.

Помимо этого, Банк России сообщил, что качество кредитных портфелей российских банков в будущем может снизиться, если продолжится рост доли ипотеки с небольшим первоначальным взносом.

Банки сохраняют требования к платежеспособности заемщиков, указал регулятор. Средняя величина показателя долговой нагрузки по ипотечным кредитам, предоставленным в третьем квартале, составила 54% (во втором квартале — 57%), но наблюдается рост доли вновь предоставляемых кредитов с первоначальным взносом от 15 до 20%. В третьем квартале доля таких кредитов составила 31,7% по сравнению с 23,9% во втором квартале (в первом квартале — 28,8%), отметил Центробанк. ЦБ поможет россиянам отказаться от навязанных при кредитовании услуг

"Рост доли кредитов с небольшим первоначальным взносом, в том числе, обусловлен действием государственной программы льготного ипотечного кредитования, в рамках которой минимальный первоначальный взнос может составлять 15%. Если доля предоставляемых кредитов с небольшим первоначальным взносом продолжит увеличиваться, это может снизить качество кредитных портфелей банков в будущем", — указал регулятор.

Годовой темп прироста ссудной задолженности по ипотеке в рублях на 1 ноября 2020 года достиг 22,2%. Существенный вклад в рост ипотеки вносит кредитование на первичном рынке жилья. Годовой темп прироста задолженности по рублевым ипотечным кредитам, обеспеченным договорами долевого участия, составил 37,2% на 1 ноября 2020 года, сообщил ЦБ.

Центробанк, помимо этого, сообщил о растущем долге российских компаний, отметив, что это не несет угрозы устойчивости нефинансового сектора.

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