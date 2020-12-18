2020-12-18T14:59:29+03:00
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2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201218/832624077.html
Центробанк рекомендовал банкам продлить реструктуризацию кредитов
Экономика
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Банк России продлил до 1 апреля рекомендацию для финансовых организаций по реструктуризации кредитов и займов физическим лицам, говорится в сообщении регулятора. "Банк России... ПРАЙМ, 18.12.2020
кредиты, реструктуризация, центробанк, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Банк России продлил до 1 апреля рекомендацию для финансовых организаций по реструктуризации кредитов и займов физическим лицам, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России принял решение продлить до 1 апреля 2021 года рекомендацию для финансовых организаций по реструктуризации кредитов (займов) физическим лицам", — сказано в релизе. Регулятор объяснил свое решение ужесточением эпидемических мер в ряде российских регионов в результате осеннего подъема заболеваемости коронавирусом.
ЦБ в августе рекомендовал банкам до 31 декабря продолжать реструктурировать кредиты физлицам по своим программам, без пеней и штрафов.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале декабря заявила, что регулятор продлит для малого и среднего бизнеса возможность реструктуризации кредитов до конца первого квартала 2021 года.
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