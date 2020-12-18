МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Банк России продлил до 1 апреля рекомендацию для финансовых организаций по реструктуризации кредитов и займов физическим лицам, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России принял решение продлить до 1 апреля 2021 года рекомендацию для финансовых организаций по реструктуризации кредитов (займов) физическим лицам", — сказано в релизе. Регулятор объяснил свое решение ужесточением эпидемических мер в ряде российских регионов в результате осеннего подъема заболеваемости коронавирусом. ЦБ поможет россиянам отказаться от навязанных при кредитовании услуг

ЦБ в августе рекомендовал банкам до 31 декабря продолжать реструктурировать кредиты физлицам по своим программам, без пеней и штрафов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале декабря заявила, что регулятор продлит для малого и среднего бизнеса возможность реструктуризации кредитов до конца первого квартала 2021 года.

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