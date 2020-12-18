МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Мягкая денежно-кредитная политика ЦБ РФ сыграла положительную роль во время пандемии, спад ВВП по итогам года может быть даже меньше 4%, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина не исключила снижения ключевой ставки ниже 4%

"Мы считаем, что мягкая денежно-кредитная политика, снижение нами ключевой ставки, конечно, сыграло положительную роль в этот острый период и позволило уменьшить масштаб экономического спада. Вот мы сейчас переоценили в лучшую сторону ожидаемые темпы ВВП по этому году, то есть по году мы видим, что спад будет около 4%, может быть, даже меньше", — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Снижение ВВП РФ в 2020 году будет около 4% благодаря сильному третьему кварталу, заявила Набиуллина.

"Если же оценивать 2020 год в целом, то, благодаря сильным данным третьего квартала, снижение ВВП будет около 4%. Экономика динамично отреагировала на ослабление ограничительных мер и меры поддержки", — сообщила глава ЦБ на пресс-конференции в пятницу.

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